È mancata all'affetto dei suoi cari

Teresa Salini

di anni 85

L'annunciano nella Fede di Cristo Risorto i fratelli Alessandro con Giordana, Santino, Gianmario con Ambrogina, Don Libero, Marisa e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo in Soresina lunedì 26 luglio alle ore 10,30 nella Chiesa della Madonnina, indi si proseguirà per il locale Cimitero con corteo in auto.

La cara salma giungerà nella Chiesa della Madonnina sabato 24 luglio alle ore 10 proveniente dall'Ospedale Maggiore di Crema.

Il S. Rosario verrà recitato domenica 25 luglio alle ore 16.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che vorranno onorarne la memoria.

Soresina, 24 luglio 2021.