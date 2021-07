Ha concluso la sua vita terrena piena di disponibilità, sacrificio e preghiere e si è ricongiunta al suo amato Roberto e a tutti i suoi cari nella pace eterna al cospetto della venerata Madonna, l'anima buona di

Giacomina Margariti

ved. Riboldi

(Mina)

Lo annunciano con tristezza il figlio Danio con Anna e gli adorati nipoti Giacomo e Nicola con Beatrice; la cugina Giuseppina, la cognata Rosa, i nipoti e i parenti tutti.

Il funerale avrà luogo lunedì 26 alle ore 14,30 presso la Casa di Cura San Camillo di via Mantova a Cremona, ove la cara salma potrà essere visitata dalle ore 15 di oggi, sabato 24, proseguendo poi per il Polo della Cremazione.

Un sentito grazie alle dott.sse Perelli e Pozzari, alla c.s. Giovanna, a Elisa, Ilaria e a tutto il personale del nucleo Donizetti della palazzina Somenzi di Cremona Solidale per la disponibilità e le amorevoli cure.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che vorranno onorarne la memoria.

Grazie mamma, amica, consigliera, sostegno; grazie per tutto quello che mi hai dato e per quanto hai fatto per me e per tutti noi per tutta la tua vita, con amore, fino all'ultimo respiro.

Un bacio per sempre, riposa in pace col papà.

Cremona, 24 luglio 2021.