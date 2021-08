E' mancato all'affetto dei suoi cari

Palmiro Bergami

di anni 102

Ne danno il triste annuncio la moglie Maria, i figli Enrica, Agnese, Cesarina, Giordana, Silvia, Enrico, Nicola con le rispettive famiglie, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno martedì 3 agosto alle ore 9 partendo dall'abitazione in via Garibaldi n. 76 per la Chiesa ed il Cimitero di Torre de' Picenardi.

Il Santo Rosario sarà recitato lunedì 2 agosto alle ore 20,30 presso l'abitazione.

Si ringraziano anticipatamente quanti ne onoreranno la memoria.

Il corteo si svolgerà interamente in auto.

Torre de' Picenardi,

2 agosto 2021.