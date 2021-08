"Non piangete, sarò l'angelo invisibile della famiglia. Dio non saprà negarmi niente quando io pregherò per voi."

È mancato all'affetto dei suoi cari

Giancarlo Gozzi

Ne danno il doloroso annuncio la moglie Mariolina, la figlia Bruna con Cristiano, l'adorata nipote Alessandra, i fratelli, la sorella con le rispettive famiglie.

Il funerale avrà luogo sabato 7 agosto alle ore 10,45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa Parrocchiale di S. Agata, indi si proseguirà per il civico Cimitero.

La camera ardente sarà allestita presso l'Ospedale da oggi, venerdì 6 agosto dalle ore 10 alle ore 12,30 e dalle ore 16 alle ore 18.

Un sentito ringraziamento al carissimo dott. Attilio Calza, alla dott.ssa Filomena Fuino, ai medici e agli infermieri delle Cure Palliative domiciliari, che con dedizione ci hanno aiutato e confortato in questo percorso.

Devolvere eventuali offerte ai Donatori del Tempo Libero e all'A.C.C.D di Cremona.

Cremona, 6 agosto 2021.