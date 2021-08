Circondata dall'affetto dei suoi cari è mancata

Annamaria Gaimarri

ved. Schiavini

(la sarta)

di anni 83

Ne danno il triste annuncio i figli Luisa con Giancarlo, Angelo con Anna, le nipoti Greta, Carlotta e Gloria.

La cerimonia funebre si svolgerà sabato 14 agosto alle ore 10 partendo dall'abitazione in via Indipendenza n. 21 per la Chiesa Parrocchiale di Pianengo; la tumulazione avverrà nel Cimitero locale.

I familiari ringraziano di cuore quanti parteciperanno al loro dolore.

Pianengo, 13 agosto 2021.