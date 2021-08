ANNIVERSARIO

Amatissima

Susanna

anche quest'anno ricordiamo l'anniversario, ormai da 12 anni, della tua prematura ed indimenticabile mancanza avvenuta in terra di Sardegna in una calda mattinata del 14 agosto 2009.

Sempre immenso il dolore e non rimarginabile la ferita nel nostro animo. Così come il rimpianto di non averti qui vicino.

Immutata è la speranza di vederti ricomparire di persona come per incanto.

Tutto è rimasto immutato dal giorno della tua scomparsa, cui non ci rassegnamo.

I nipotini Niccolò e Pavel, che non hai conosciuto di persona, sono spesso nelle tue stanze e studio, afferrando ogni tuo oggetto, e chiedono di vedere e parlare con la zia Susy, anche se ora cominciano ad interrogarsi sulla tua mancanza, comprendendo sempre di meno le nostre rassicurazioni che arriverai presto.

Siamo sicuri che ci guardi di lassù sorridente e proteggi tutti noi.

Papà Giampietro, mamma Carla, tuo fratello Michele e Kristina ed i tuoi nipotini Niccolò e Pavel.

Speriamo sempre nel miracolo di una tua ricomparsa qui tra di noi.

Certamente però un giorno ci rivedremo tutti uniti in Cielo.

Domani domenica 15 agosto, ore 11,30 verrà celebrata la S. Messa di suffragio nella Chiesa di S. Michele Vetere in Cremona.

Castelvetro Piacentino,

14 agosto 2021.