È mancato all'affetto dei suoi cari

Achille Scaravonati

di anni 57

Ne danno il triste annuncio la mamma Rita, la moglie Raffaella, le figlie Alice, Alessandra e Sara, i fratelli Massimo e Cristina, i nipoti Francesca ed Edoardo, cognati, zii, cugini e parenti tutti.

I funerali si svolgeranno in Casalmaggiore mercoledì 18 agosto alle ore 15,30 in Duomo; indi si proseguirà per il Cimitero locale.

Non fiori ma eventuali offerte per il restauro dell'Abaziale di S. Stefano.

Si ringraziano anticipatamente quanti ne onoreranno la memoria.

Casalmaggiore,

18 agosto 2021.

—Gianluca Boccasavia

La Ditta Alimentis Srl partecipa al dolore dei familiari per la scomparsa del caro amico e collega Achille Commessaggio, 18 agosto 2021.

Le famiglie Fabio e Mirko Contesini partecipano al lutto per la scomparsa del caro Achille Commessaggio, 18 agosto 2021.

Sono rare le luci che, anche quando si spengono, lasciano il territorio illuminato. Achille Scaravonati è tra queste, persona con un instancabile impegno per l'unitarietà dell'Oglio Po. Il GAL Oglio Po esprime cordoglio e vicinanza alla sua famiglia. Calvatone, 18 agosto 2021.

Partecipano al lutto: