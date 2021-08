Caro

Angelo

con la tua perdita si aggiunge un'altra indelebile ferita al mio cuore, già provato, a suo tempo per la morte dell'amato tuo fratello Paolo.

Rimangono salde in me stima e gratitudine per il supporto nelle vicissitudini familiari che hai seguito con tatto e affetto per noi.

Ti abbraccio di cuore e che la terra ti sia lieve.

Rossella.

San Giovanni in Marignano,

19 agosto 2021.