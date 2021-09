Il funerale avrà luogo venerdì 3 settembre alle ore 8,45 partendo dalla Casa di Cura "Ancelle della Carità" per la Chiesa del SS. Sepolcro (via Aselli).

Condomini ed Amministratore del Condominio Smeraldo sito in via Aselli, 77 - via Versecchi, 4 sono vicini ai familiari per la scomparsa del signor

Walter Bertoli

Cremona,

2 settembre 2021.