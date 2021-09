"Io sono la resurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno. (Giovanni) Con profonda tristezza i familiari di

Graziana Bedeschi

in Zanotto

danno il doloroso annuncio della sua scomparsa.

Il funerale avrà luogo sabato 11 settembre 2021 alle ore 10 presso la Chiesa Parrocchiale di Sant'Archelao di Castelverde.

Un sentito ringraziamento a Fiorella e Sara che con amorevole presenza ed affetto hanno reso meno difficili i momenti più dolorosi ed impregnativi della sua malattia.

Un ringraziamento a tutto il Personale sanitario per le cure prestate.

Si ringraziano anticipatamente quanti vorranno onorarne il ricordo.

Il Santo Rosario verrà recitato presso la Chiesa Parrocchiale di Sant'Archelao di Castelverde venerdì 10 settembre 2021 alle ore 21.

Castelverde,

9 settembre 2021.

—Rossella Scala

—Ferrante ed Emanuela Pedroni

—Marilù e Fausto

—Emanuela e Mirella Gennari

—Renato, Tina e figli

... E ogni giorno un ricordo e una preghiera. Dove avrò sbagliato Graziana Ma è vero? Profondamente commossi e addolorati Palmiro, Mauro, Massimo e famiglie abbracciano Raffaele e i suoi cari. Costa S. Abramo, 9 settembre 2021.

Il Presidente ed il gruppo squadra allievi A. C. Castelverde sono vicini al dolore di Marco e familiari per la scomparsa della cara mamma Graziana Bedeschi Zanotto Castelverde, 9 settembre 2021.

Lo Staff Prt Sistemi partecipa commosso al dolore di Raffaele e familiari tutti per la perdita della cara Graziana un caro ricordo da Marco, Elena, Elisa e Riccardo. Cremona, 9 settembre 2021.

Claudio e Antonella Beltrami si uniscono al dolore dei familiari per la perdita di Graziana Bedeschi Cremona, 9 settembre 2021.

Claudio Beltrami, Cristiano e Maurizio Martinelli, unitamente alle maestranze della ditta O.M.A. S.r.l, si uniscono al dolore dei familiari per la perdita di Graziana Bedeschi Cremona, 9 settembre 2021.

Partecipano al lutto: