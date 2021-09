"Se mi ami non piangere. Se conoscessi il mistero immenso del Cielo dove ora vivo, se potessi vedere e sentire quello che io sento e vedo in questi orizzonti senza fine e in questa luce che tutto investe e penetra, non piangeresti se mi ami!"

(S. Agostino)

Nell'amore e nel cuore di tante persone, serenamente ci ha lasciato

Davide Viola

Ne danno il triste annuncio la mamma Gabriella, la moglie Claudia con Federico, Francesca e Alessandra, la sorella Rosita con Massimiliano, il fratello Cristian con Francesca ed Emanuele, i suoceri Adelio e Maria, i cognati, gli zii con nipoti e parenti tutti.

La camera ardente sarà allestita presso l'abitazione di via Don Minzoni, 5 in Vescovato dalle ore 16 di oggi, sabato 18 settembre.

La Veglia di Preghiera si celebrerà presso l'abitazione domenica 19 alle ore 21.

Il funerale avrà luogo lunedì 20 alle ore 15 nella Chiesa Parrocchiale di Gadesco partendo dall'abitazione di Vescovato, indi al Polo Crematorio di Cremona.

Un caro ringraziamento a tutto il Personale del Day Hospital Oncologico, di Oncologia e dell'Hospice dell'Ospedale Maggiore di Cremona.

Non fiori ma opere di bene.

Vescovato,

18 settembre 2021.