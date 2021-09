"Anche il giorno più lungo ad un tratto finisce…"

(Plinio)

È mancato all'affetto dei sui cari

Giancarlo Cerati

Ne danno il triste annuncio la moglie Annarosa, i cugini Dania con Maurizio e figli.

Il funerale avrà luogo mercoledì 22 settembre alle ore 9,45 partendo da Cremona Solidale, ove è allestita la camera ardente, per la Chiesa del S.S. Sepolcro (via Aselli) indi per il civico Cimitero.

Un sentito ringraziamento alla dott.ssa Sabina Perelli e al Personale tutto della Palazzina Somenzi, Reparto Paganini di Cremona Solidale, al medico curante dott. Geroldi, a Marilinda, a Nella e a Maurizio.

Si ringraziano anticipatamente quanti ne vorranno onorare la memoria.

Cremona,

21 settembre 2021.