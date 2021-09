È mancato all'affetto dei suoi cari

Ettore Boccasavia

Lo annunciano la cognata Nemi, i nipoti e i pronipoti con le rispettive famiglie.

Il funerale avrà luogo martedì 28 settembre alle ore 11 nella Chiesa Parrocchiale di Casalbuttano, partendo dall'abitazione in via Marconi 56, ove è allestita la camera ardente, indi per il Polo della Cremazione di Cremona.

Un ringraziamento particolare a Lara, al dott. Priori e ai Medici dell'Ospedale Maggiore di Cremona.

Si ringraziano anticipatamente quanti vorranno onorarne la memoria.

Casalbuttano,

27 settembre 2021.