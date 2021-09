È mancato all'affetto dei suoi cari

Domizio Caratti

di anni 79

Ne danno il triste annuncio: la moglie Rina, i figli Stefania con Davide e Silvano con Roberta, i nipoti Federico, Francesca, Benedetta e Emma, il fratello Palmiro con Romanella, il cognato Romano con Teresa ed i parenti tutti.

Il funerale si svolgerà in Scandolara Ravara, martedì 28 settembre alle ore 10,30, partendo dall'abitazione di via XX Settembre, 5 per la Chiesa Parrocchiale, indi per il Cimitero locale.

I cortei si formeranno in automobile.

Il S. Rosario sarà recitato in abitazione lunedì alle ore 18,30.

Un particolare ringraziamento alla Dott.ssa L. Federici e al Personale del reparto Hospice domiciliare dell'Ospedale Maggiore di Cremona per l'assistenza e le cure prestate.

Non fiori ma eventuali offerte al reparto Hospice di Cremona.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che ne onoreranno la memoria.

Scandolara Ravara,

27 settembre 2021.