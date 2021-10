È mancato all'affetto dei suoi cari

Ernesto Tragni

di anni 75

Ne danno il triste annuncio: Rosy, il fratello Mariano con Tullia, la nipote Gessica ed i parenti tutti.

Il funerale si svolgerà in Torricella del Pizzo, giovedì 30 settembre, partendo dall'abitazione di via Libertà, 35 per la Chiesa Parrocchiale, indi per il Cimitero locale.

Il S. Rosario sarà recitato nella Chiesa Parrocchiale, mercoledì alle ore 20,30.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che ne onoreranno la memoria.

Torricella del Pizzo,

29 settembre 2021.