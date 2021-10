Per la scomparsa di Giovanni Mariaschi

—Cate, Eros, Luis, Odo

—Antonella e Stefano

—Ettorina Miglioli

—Giorgio e Luciana Garozzo

—Daniela e Paolo

Partecipano al lutto:

Piglio autoritario, baffoni bianchi a manubrio, burbero ma deciso, scomodo ma capace di prendere decisioni corrette anche se impopolari, grande studioso del regolamento e propositivo con suggerimenti pragmatici che hanno aiutato molti di noi...

Ci ha preso per mano e guidato in questa realtà facendoci partecipi di un mondo sportivo spesso relegato a margine, ma di estrema importanza e dignità...

Con lui viene a mancare la memoria storica di noi giudici Cremonesi.

Ciao Giovanni da tutti i tuoi Giudici che ti saranno sempre grati per lo spirito e la dedizione che ci hai trasmesso per il nostro ruolo e che cercheremo di onorare al meglio ogni volta che scenderemo in campo.

GGG FIDAL Cremona.

Cremona,

30 settembre 2021.

Il Comitato Provinciale FIDAL di Cremona e il Gruppo Giudici Gare partecipano al lutto per la scomparsa di Giovanni Mariaschi Cremona, 30 settembre 2021.

Presidente, dirigenti, tecnici ed atleti della Cremona Sportiva Atletica Arvedi partecipano al lutto dei familiari per la scomparsa di Giovanni Mariaschi e porgono sentite condoglianze. Cremona, 30 settembre 2021.