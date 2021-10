RICORDO

Augusto Galli

In memoria del caro Augusto si terrà una S. Messa il giorno 14 ottobre, alle ore 18, presso il Duomo di Cremona.

Sarà l'occasione per tributargli un ricordo che la famiglia avrà il piacere di condividere in particolare con chi, non avendolo potuto salutare, desiderasse partecipare.

Cremona, 6 ottobre 2021.