È mancata all'affetto dei suoi cari

Roberta Girelli

ved. Filippini

di anni 85

Ne danno il triste annuncio la figlia Mariagrazia con Paolo e il caro nipote Matteo.

Un particolare ringraziamento a Margherita per il prezioso aiuto prestato e a tutti coloro che ci sono stati vicino.

I funerali seguiranno giovedì 14 ottobre alle ore 14 presso la Parrocchia San Bartolomeo in Castenedolo, partendo dalla Casa Funeraria La Cattolica via Papa Giovanni XXIII nr. 11 in Rezzato, indi proseguiranno per il Cimitero di Pontevico.

La presente serve da partecipazione e ringraziamento.

Castenedolo - Pontevico,

13 ottobre 2021.