Circondata dall'affetto dei suoi cari è mancata

Maria Luisa Mondini

ved. Luccini

di anni 68

Ne danno il triste annuncio il figlio Federico con Laura, la sorella Maria Angela con Silvio, le nipoti Ilaria ed Annarita con Diego e parenti tutti.

La camera ardente sarà allestita presso la Chiesa del Tempietto a Soresina a partire dalle ore 15,30 di venerdì 15 ottobre, ove un Santo Rosario sarà recitato domenica 17 alle ore 16.

Il funerale avrà luogo in Soresina lunedì 18 partendo alle ore 14,15 dalla Chiesa del Tempietto con corteo in auto per la Chiesa Parrocchiale di San Siro, indi proseguirà per il Cimitero di Casalmorano.

Si ringraziano il dott. Mari, il dott. Frignati, il dott. Reggiani e Cremona Solidale per le cure prestate.

Si ringraziano anticipatamente quanti vorranno onorarne la memoria.

Soresina, 15 ottobre 2021.