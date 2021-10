È mancata all'affetto dei suoi cari

Stefana Pagliari

in Fava

Ne danno il doloroso annuncio la mamma Maria, il marito Silvano, i figli Alessandro con Roberta, Gabriele con Mariarosa, Riccardo e Roberta con Michele, gli adorati nipoti Valentina, Davide, Caterina e Asia ed i parenti tutti.

Il funerale avrà luogo, in Malagnino, giovedì 21 ottobre alle ore 10,15 partendo dall'abitazione di via S. Michele, 27, ove è allestita la camera ardente, per la Chiesa Parrocchiale indi per il Cimitero locale.

Si ringraziano anticipatamente quanti ne vorranno onorare la memoria.

Malagnino,

20 ottobre 2021.