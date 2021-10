È mancata all'affetto dei suoi cari

Carolina Zaffanella

ved. Aroldi

(Lina)

di anni 84

Ne danno il triste annuncio: i figli Massimo e Roberta con Dino, i fratelli Ivano con Ester e Maddalena con Nicola, i nipoti ed i parenti tutti.

Il funerale si svolgerà in San Martino del Lago, giovedì 21 ottobre alle ore 10,30, partendo dall'abitazione di via Roma, 24 per Chiesa Parrocchiale, indi per il Cimitero locale.

I cortei si formeranno in automobile.

Non fiori ma opere di bene.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che ne onoreranno la memoria.

San Martino del Lago,

21 ottobre 2021.