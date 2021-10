È mancato all'affetto dei suoi cari

Augusto Galli

di anni 79

Ne danno il triste annuncio la moglie Armida, i figli Daniele con Lorenza, Chiara con Nicola, Simone con Donatella, i nipoti Giacomo, Giovanni e Francesco ed i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno lunedì 25 ottobre alle ore 10 partendo dall'abitazione in via Scolari n. 9 per la Chiesa ed il Cimitero di San Giovanni in Croce.

Il Santo Rosario sarà recitato domenica 24 ottobre alle ore 19 presso l'abitazione.

Si ringraziano anticipatamente quanti ne vorranno onorare la memoria.

Il corteo si svolgerà in auto.

Non fiori ma opere di bene.

S. Giovanni in Croce,

23 ottobre 2021.