Il funerale avrà luogo martedì 26 partendo alle ore 11,10 per la Chiesa Parrocchiale di Stagno Lombardo, indi al locale Cimitero.

Un abbraccio e una preghiera a Bianca, Giuseppina e familiari per la cara mamma

Lucia, Pietro ed Elena stringono in un fraterno abbraccio le amiche Bianca e Giuseppina e familiari in lutto per la perdita dell'amatissima mamma e nonna

Piera

Cremona, 25 ottobre 2021.