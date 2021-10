È mancata all'affetto dei suoi cari

Gabriella Nembi

in Zanoni

di anni 69

Ne danno il triste annuncio il marito Ennio, i figli Lara ed Alessio, il genero Paolo, la nuora Giada, i nipoti Tommaso, Emma, Nicolò e Marco, la sorella Pierluisa ed i nipoti tutti.

I funerali si svolgeranno in Viadana lunedì 25 ottobre alle ore 15,30 partendo dall'abitazione di via Tona, 11 per la Chiesa Parrocchiale di S. Pietro indi al Cimitero locale.

Un particolare ringraziamento ai Medici e a tutto il Personale dei Reparti "CO.RE." dell'Ospedale di Reggio Emilia ed "Area Donna" dell'Ospedale di Cremona e alla signora Lilly per la preziosa assistenza.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che in qualsiasi modo ne onoreranno la memoria.

Non fiori ma devolvere eventuali offerte alla Croce Verde di Viadana.

Viadana, 25 ottobre 2021.