È mancato all'affetto dei suoi cari

Ermanno Stagnati

di anni 82

Ne danno il triste annuncio: la moglie Cesarina, il figlio Ettore, gli affezionati nipoti Gabriele e Marta, la sorella Adele, la cognata Dorina, i nipoti e i parenti tutti.

Il funerale si svolgerà in Cingia de' Botti, martedì 26 ottobre alle ore 10,30 partendo dall'abitazione di via Carletti n. 1 per la Chiesa Parrocchiale, indi al Cimitero locale.

I cortei si formeranno in automobile.

Un sentito ringraziamento al medico curante dott. Gianmario Corbani per le premurose cure e l'assistenza prestate.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che ne onoreranno la memoria.

Cingia de' Botti,

26 ottobre 2021.