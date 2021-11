Un particolare ringraziamento alla dott.ssa Manuela Milani ed a tutto il Personale della Breast Unit e dell'Hospice dell'Ospedale Maggiore per le amorevoli cure prestate.

Il funerale avrà luogo martedì 2 partendo alle ore 10,45 dall'Ospedale per la Chiesa Parrocchiale di S. Agostino, indi al Polo della Cremazione.

riposa in pace.

Chiara, con Daniela e Sergio, si stringono con amore a Giorgio e Riccardo nel dolore per la perdita dell'amata mamma

Riccardo, Cristina, Giulia e Vera esprimono sincero cordoglio per la prematura scomparsa di

Ago, Fede, Marco, Max, Paul e Tom si stringono a Giorgio e a tutta la sua famiglia per la perdita dell'amata mamma

Gli zii Nanni ed Annamaria con Michele e Mariagrazia in questo momento di immenso dolore sono vicini con profondo affetto a Riccardo e Giorgio per la perdita della cara mamma

Cristina, Andrea, Cristina, Marco, Giulia e Laura si stringono a Giorgio e Riccardo in questo momento di profondo dolore per la perdita della cara mamma signora

Graziano, Simonetta e Marco, ricordando l'amore profondo per la famiglia, il coraggio e la generosità di

I cugini Luigi, Marialuisa con Massimo sono vicini a Riccardo, a Giorgio e a tutti i familiari e si uniscono al loro grande dolore per la perdita della cara

In questo momento doloroso con la mia famiglia sono vicina a Giorgio e Riccardo.

amica carissima di tanti piacevoli momenti di convivialità e si stringono, in un forte abbraccio a Giorgio e Riccardo.

Zia Andreina, Franco, Gabriella, Marco e Alessandra sono vicini a Giorgio e Riccardo per la perdita della mamma

Nuccia, Gianni Bellini e famiglia porgono sentite condoglianze a Giorgio e Riccardo per la perdita della carissima mamma

Giordana, Filippo con Michela, Francesco con Claudia, profondamente addolorati, si stringono in un abbraccio a Riccardo e Giorgio, ricordando con affetto la cara amica

Un forte ed affettuoso abbraccio all'amico Gianfranco e ai suoi cari per la scomparsa di

Isabella con tutta la sua famiglia si stringe a Riccardo e Giorgio profondamente addolorata per la perdita della loro cara mamma

riposa in pace.

Cara

Rosanna

Ro- come ti chiamavo, non è vero, non può esserlo ed invece sei andata lassù dal Tuo Benni e dai tuoi

Cari lasciandoci sgomenti.

Eri forte, sei forte e mai avremmo voluto ciò.

Con amore grande stringiamo il tuo Giorgio, Ricky e il caro fratello Gianfranco.

Carlo, Lu, Luca e Francy con Martina e i loro piccoli,

Cremona, 30 ottobre 2021.