"Non piangete la mia assenza, sentitemi vicino e parlatemi ancora. Io vi amerò dal cielo come vi ho amato sulla terra."

Ci ha lasciato il nostro amatissimo

Gino Alessandretti

di anni 96

Ne danno il triste annuncio: le figlie Mariangela e Oriana con Paolo, l'adorato nipote Stefano con Alessandra e la piccola Sofia ed i parenti tutti.

Il funerale si svolgerà in Scandolara Ravara, mercoledì 3 novembre alle ore 10,30, partendo dall'abitazione di via Roma 8 per la Chiesa Parrocchiale, indi per il Cimitero locale.

I cortei si formeranno in automobile.

Il S. Rosario sarà recitato in abitazione, martedì alle ore 18.

Non fiori ma eventuali offerte alla Parrocchia di Scandolara Ravara.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che ne onoreranno la memoria.

Scandolara Ravara,

1 novembre 2021.