L'amore che hai dato ai tuoi cari per tutta la vita ti ha circondato in un caldo abbraccio per accompagnarti in questo viaggio. La moglie Nella, le figlie Cristina con Alberto, Andrea e Chiara e Nadia con Mauro, Marco e Filippo ricordano a parenti ed amici

Paolo Vezzoni

e comunicano che il funerale si terrà il giorno 3 novembre 2021 alle ore 15 nella Chiesa di Spineda (CR).

Spineda,

3 novembre 2021.

—Attilio Politi

—Cesare, Maresa, Ugo Gualazzini

—Giancarlo e Miranda con Francesca, Simone e Michela

—Angela e Sergio Battiston

Ciao Paolo ora con i tuoi colori e pennelli dipingi il cielo. I fratelli Aldo e Anna con Franca, Guido, Dario, Luca e Giuseppe piangono con Nella, Cristina, Nadia e familiari e ricordano con amore i tanti momenti vissuti insieme. Cremona, 3 novembre 2021.

Bruna e i cugini Casella si stringono a Nella, Cristina e Nadia nel ricordo di Paolo Mantova, 3 novembre 2021.

Lo Staff della Clinica Veterinaria Vezzoni partecipa all'enorme dolore del Dottor Aldo, Dottor Luca, Franca, Dario e familiari per la perdita del caro fratello Paolo Cremona, 3 novembre 2021.

Caro Paolo il tuo affetto, la tua ironia e il tuo spirito colorato resteranno sempre nei nostri cuori. Federica, Francesca, Sara e Daniela. Cremona, 3 novembre 20221.

Partecipano al lutto: