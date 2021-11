"Ricordatemi così... con un sorriso, con una preghiera." Ci ha lasciato

Stefano Nichetti

di anni 59

Ne danno il triste annuncio la figlia Valentina con Gioia e Ioiakim, i fratelli Laura con Gianmario, Paolo con Angela e Mario con Dina, Antonella con Massimo, nipoti e parenti tutti.

I funerali si svolgeranno in Quinzano d'Oglio giovedì alle ore 10 partendo dall'abitazione in via Poggio delle Vigne, 10 per la Chiesa Parrocchiale.

Dopo la cerimonia il corteo proseguirà in macchina per il Cimitero di San Martino in Beliseto.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che prenderanno parte al lutto.

Si prega di non inviare fiori ma di devolvere eventuali offerte in opere di bene.

Quinzano d'Oglio-San Martino in Beliseto,

17 novembre 2021.

—Giacinto e Clara —Carmen e Gianluca

—Studio Estetico Ceretti Cristina

Zia Mariateresa con Paola e famiglia si stringono a Laura, Paolo e Mario per la perdita del caro Stefano Cremona, 17 novembre 2021.

Partecipano al lutto: