Dopo una vita dedicata alla famiglia, è serenamente spirata col conforto della fede

Luigina Botti

ved. Persegani

di anni 84

Ne danno il triste annuncio le figlie Maria Adelaide con Angelo, Paola con Maurizio e Margherita con Annibale, il fratello Mario, nipoti, pronipoti, cognate e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo venerdì 19 novembre partendo alle ore 9,50 dall'abitazione di via Voghera, 14 in Vescovato, ove è allestita la camera ardente, per la Chiesa Parrocchiale di S. Bartolomeo in Ca' de' Stefani, indi al Polo della Cremazione.

Un particolare ringraziamento al dott. Damini ed a tutto il Personale del Reparto Cure di Supporto della Casa di Cura S. Camillo.

Si ringraziano anticipatamente quanti vorranno onorarne la memoria.

Vescovato,

18 novembre 2021.