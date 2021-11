ANNIVERSARIO

20-11-201720-11-2021

Marino Filippi

Il tempo passa, non si può fermare, ma il nostro amore per te non muterà mai.

Pinuccia, Simone con Erica, Elena con Nicola, la mamma Graziella, il papà Francesco, Ivana con Pietro, la suocera Mina.

La Santa Messa sarà celebrata domani, 21 novembre, nella Chiesa di S. Sebastiano alle ore 10,45.

Cremona,

20 novembre 2021.