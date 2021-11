È mancata all'affetto dei suoi cari

Adelina Ferri

in Tonani

Ne danno il triste annuncio il marito Mario, figli, i nipoti e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo in Formigara lunedì 22 novembre alle ore 9,50 partendo dall'abitazione di via Dosso Santa Cristina 8, ove è allestita la camera ardente, per la Chiesa Parrocchiale, indi proseguirà per il Polo della Cremazione di Cremona.

Formigara,

20 novembre 2021.