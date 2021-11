Circondato dai suoi affetti più cari, si è serenamente spento il

Dott.

Giorgio Fazzi

Medico Chirurgo

di anni 87

Lo annunciano con immenso dolore la moglie Giancarla, il figlio Mario, la nuora Mariafrancesca e l'adorato nipote Giorgio.

Le esequie si terranno in Casalmaggiore martedì 23 novembre alle ore 15 partendo dall'abitazione di via Azzo Porzio, 103 per la Chiesa Parrocchiale di San Leonardo.

Si ringraziano i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari per la professionale ed amorevole assistenza prestata.

Il S. Rosario verrà recitato presso la Chiesa Parrocchiale di San Leonardo lunedì 22 novembre alle ore 20.30.

Casalmaggiore,

22 novembre 2021.