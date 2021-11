ANNIVERSARIO

19932021

Lucio Arcari ricorda a quanti l'hanno conosciuta e amata la figlia

Laura

Nel ventottesimo anniversario della sua dipartita da questa terra.

Nell'attesa che il temporaneo distacco divenga unione perfetta ed eterna in Cielo, verso il quale siamo tutti incamminati, ci è dolce consolazione contemplarla in spirito presso Dio, già unita per sempre alla carissima mamma Franca.

Soresina,

22 novembre 2021.