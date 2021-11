ANNIVERSARIO

23-11-202023-11-2021

"Anche se non mi vedete, vivo al vostro fianco, accarezzo i vostri sorrisi, e quando soffrite, quella lacrima che cade sulle vostre mani è la mia..."

Maria Capellini

in Marenghi

Da quel giorno nulla è più come prima, ma in ogni nostro pensiero e in ogni nostro gesto tu ci sei, perché sei parte di noi.

Ci stringeremo a te in una Santa Messa domani 24 novembre alle 18,15 nella Chiesa di S. Pietro.

I tuoi cari.

Cremona,

23 novembre 2021.