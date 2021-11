"Non ci sono addii per noi ovunque tu sei, sarai sempre nel nostro cuore. "

È mancato all'affetto dei suoi cari

Delfo Borsi

di anni 88

Addolorati ne danno il triste annuncio: la moglie Vanda, i figli Luca, Chiara con Marco e Claudia con Walter, i fratelli Rosina, Lina, Guido e Ida, le cognate Tina e Elisa, i nipoti ed i parenti tutti.

Il funerale si svolgerà in Torricella del Pizzo, mercoledì 24 novembre alle ore 14,30, partendo in automobile dall'abitazione di via Roma, 8 per la Chiesa Parrocchiale, indi per il Cimitero locale.

Il S. Rosario sarà recitato in abitazione, martedì alle ore 17.

Non fiori ma eventuali offerte alla Parrocchia di Torricella del Pizzo.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che ne onoreranno la memoria.

Torricella del Pizzo,

23 novembre 2021.