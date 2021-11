È mancata all'affetto dei suoi cari

Annamaria Antonelli

Zamboni

Ne danno il triste annuncio i figli Isabella e Federico con Paola e Francesco, unitamente ai parenti tutti.

Il funerale avrà luogo sabato 27 novembre alle ore 10,45 partendo dalla Casa di Cura Ancelle della Carità per la Chiesa del SS. Sepolcro (via Aselli) indi si proseguirà per il civico Cimitero.

La camera ardente, aperta dalle ore 15 alle ore 18,30 è allestita presso la Casa di Cura nelle giornate di giovedì 25 e venerdì 26 novembre.

Cremona,

25 novembre 2021.