È mancata all'affetto dei suoi cari

Ester Oliari

ved. Boni

di anni 86

Ne danno il triste annuncio i figli Daniela con Massimo, Fulvia con Carlo e Walter con Nuccia, gli adorati nipoti e pronipoti, la sorella, le cognate, il cognato e parenti tutti.

La camera ardente è allestita presso la Fondazione Brunenghi di Castelleone.

La cara salma giungerà alla Chiesa del Tempietto in Soresina giovedì 25 novembre alle ore 11, ove alle ore 16 sarà recitato il Santo Rosario.

Il funerale avrà luogo in Soresina venerdì 26 partendo alle ore 10 per la Chiesa Parrocchiale di San Siro, indi proseguirà per il locale Cimitero.

Un ringraziamento particolare a tutto il Personale medico, infermieristico e ausiliario della Fondazione Brunenghi di Castelleone per le sapienti e amorevoli cure prestate.

Si ringraziano anticipatamente quanti vorranno onorarne la memoria.

Soresina,

25 novembre 2021.