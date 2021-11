"Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio."

La figlia Rinalda con Andrea Pietro Anna e Caterina, il genero Angiolino con Giovanni, i cognati Costantino con Rosella, i nipoti ed i parenti tutti, annunciano la scomparsa della cara

Ernestina Salomoni

ved. Rossi

di anni 88

Il funerale avrà luogo oggi, venerdì 26 novembre alle ore 10,15 partendo dalla Casa di Cura S. Camillo (via Mantova), ove è allestita la camera ardente, per la Chiesa Parrocchiale di Pieve Delmona, si proseguirà poi per il Cimitero di Ca' de' Mari.

Un grazie di cuore a tutte le persone che in questi anni le sono state vicino.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che ne vorranno onorare la memoria.

Pieve Delmona,

26 novembre 2021.