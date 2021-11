Il funerale avrà luogo lunedì 29 novembre alle ore 11,30 nella Chiesa di Persico, indi si proseguirà per il Cimitero locale con corteo in auto.

La camera ardente è allestita presso l'abitazione di via Cremona, 1 (Cascina Ceresole) a Persico Dosimo dalle ore 10 alle ore 18.

—Officina Meccanica Cauzzi Gianfrancesco e C. Snc

si stringono a Mariarosa, Giuseppe ed Elisabetta in questo momento di grande dolore.

Fernanda, Guglielmina e Rosanna Bosio con le loro famiglie, affrante per la perdita dell'amato fratello

Carlo e Rosanna con i figli Stefano, Patrizia, Raffaella e le rispettive famiglie, partecipano con grande affetto al dolore di Mariarosa, Giuseppe ed Elisabetta, per la perdita del caro

Titolari e maestranze della Ferraroni Spa partecipano commossi al dolore della signora Mariarosa, Elisabetta e Giuseppe per l'improvvisa scomparsa del caro signor

e lo ricordano per il suo spessore umano e il valore profondo dell'amicizia che ci legava sinceramente.

Enrico, Ettore Carlo, Ettore Giovanni e Maurizio si uniscono al dolore della famiglia per la scomparsa del caro signor

Anna, Enrico, Mauro, Francesca, Marica e familiari sono affettuosamente vicini a Mariarosa, ad Elisabetta, Giuseppe e sorelle, partecipando al loro immenso dolore per la perdita del caro

Caro zio

Nani

la tua scomparsa lascia in me un vuoto immenso e un dolore indefinibile.

Rimarrai nel mio cuore per sempre così come rimarranno indelebili i ricordi dei meravigliosi giorni passati insieme a lavorare in cascina.

Adesso sarai certamente con la nonna: aiutateci a sopportare questo dolore.

Ora con Mariacristina, Giulia e Filippo siamo vicini alla zia Maria Rosa, Giuseppe ed Elisabetta abbracciandoli con tanto amore.

Riposa in pace, Guido.

Malagnino,

27 novembre 2021.