È mancato

Walter Locatelli

di anni 80

Lo annunciano la moglie Rosanna, la figlia Annalisa con Rossano e l'amata Luana, l'affezionata Marinella e tutti quelli che gli hanno voluto bene.

Il funerale avrà luogo in Soresina mercoledì 1 dicembre alle ore 10 partendo con corteo in auto dalla Chiesa del Tempietto per la Parrocchiale di S. Siro, indi con corteo in auto al locale Cimitero.

Non fiori ma opere di bene.

Soresina,

30 novembre 2021.