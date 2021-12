Il giorno 28 novembre si è spenta serenamente

Fiamma Cominetti Pugnoli

Esempio e maestra di vita.

Lo annunciano addolorati i figli Claudio, Rossana con Domenico, Paolo con Chiara e i nipoti Gianluca, Titti e Martino.

Il tuo amore per noi e per il prossimo, la tua forza, il tuo coraggio e la tua generosità sono state e saranno insegnamento e punto di riferimento.

La camera ardente è allestita presso l'Ospedale Maggiore martedì 30 novembre dalle ore 9.

I funerali saranno celebrati mercoledì 1 dicembre partendo alle ore 10,15 dall'Ospedale per la Chiesa di S. Sepolcro in via Aselli a Cremona, indi per il cimitero di Pescarolo.

Cremona,

30 novembre 2021.