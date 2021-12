È mancato all'affetto dei suoi cari

Giovanni Battista Cattaneo

(Giambo)

di anni 80

Ne danno il triste annuncio la figlia Marialuisa, gli adorati nipoti Marco e Ylenia ed i parenti tutti.

Il funerale avrà luogo in San Bassano sabato 4 dicembre partendo alle ore 13,50 dall'abitazione di via Asperti, 35/B, ove è allestita la camera ardente, per la Chiesa Parrocchiale, indi al Cimitero locale.

Non fiori ma eventuali offerte all'AVIS di San Bassano e Cappella Cantone.

Si ringraziano anticipatamente quanti vorranno onorarne la memoria.

San Bassano,

4 dicembre 2021.