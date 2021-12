Il mio amato papà

Gino Destefani

di anni 85

ci ha lasciato.

Unitamente alla figlia Monica con Marco lo annunciano i nipoti Brian e Kevin.

Il funerale avrà luogo martedì 14 dicembre alle ore 14,30 partendo dall'abitazione di via Adda, 2A per la Parrocchiale di Casanova; indi per il Polo della Cremazione di Piacenza.

Si ringraziano anticipatamente quanti vorranno onorarne la memoria.

Casanova,

12 dicembre 2021.

—Eliana e Mario Rossetti

—famiglie Vanni, Fabio, Marco Destefani

—fam. Ernesto Destefani

—famiglia Gaboardi —famiglia Brambati —famiglia Dazieri —famiglia Irsonti —famiglia Bianchini —famiglia Anelli

—Giuseppe Vai e fam.

Gentilia e Gabriella con le rispettive famiglie partecipano commosse al dolore di Monica, Marco e figli per la perdita del caro Gino Cremona, 12 dicembre 2021.

Fernando, Sabrina, Matteo, Francesco e Stefano si uniscono al dolore di Monica e famiglia per la perdita del carissimo Gino Castelverde, 12 dicembre 2021.

Partecipano al lutto: