La camera ardente è allestita presso la Casa di Cura San Camillo (via Mantova) oggi dalle ore 15 alle ore 18 e venerdì dalle ore 10 alle ore 12.

Il funerale avrà luogo venerdì 17 dicembre alle ore 14,30 nella Chiesa di Gallignano, si proseguirà poi per il Cimitero locale.

Imelda Salerno

Ti esprimo ora, con parole che non ci siamo mai dette, tutto il mio affetto e la mia ammirazione per aver saputo affrontare con dignità i grandi dolori che la vita ti ha riservato e per aver attraversato con pazienza e saggezza le tante prove dei tuoi giorni.

Mi mancheranno la tua protezione e i tuoi incitamenti.

Mamma carissima continuerò a pensare a te come a una donna speciale, valido esempio verso cui tendere.

Giovanna.

Cremona,

16 dicembre 2021.