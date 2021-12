"Io sono la Resurrezione e la vita: chi crede in me, anche se muore, vivrà; e chiunque vive e crede in me non morirà in eterno."

(Gv. 11,25-26)

Dopo averci donato tutta la sua vita con bontà ed amore ci ha lasciato l'anima buona di

Primo Arquati

di anni 77

Ne danno il triste annuncio la moglie Anita, i figli Alberto con Alessandra, Luca, gli affezionati nipoti Lorenzo, Federico ed Elena, cognati e parenti tutti.

La camera ardente è allestita venerdì 17 dicembre dalle ore 14 alle 18 presso l'Ospedale Maggiore.

Il funerale avrà luogo sabato 18 partendo alle ore 10,10 per la Chiesa Parrocchiale di Pieve d'Olmi, indi al Polo della Cremazione.

Un sentito ringraziamento vada al Reparto di Ematologia dell'Ospedale Maggiore e al Personale dell'Hospice per le amorevoli cure prestate.

Si ringraziano anticipatamente quanti vorranno onorarne la memoria.

Pieve d'Olmi,

17 dicembre 2021.