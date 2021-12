"Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo, ma egli ha messo la nozione dell'eternità nel loro cuore, senza però che gli uomini possano capire l'opera compiuta da Dio dal principio alla fine."

(Ecclesiaste 3,11)

La Vigilia di Natale è tornato al Padre

Don

Mauro Sgaria

di anni 88

sacerdote, fratello di Mirella, zio e prozio amato.

Nel corso della lunga vita vide il mondo cambiare senza smettere di guardare al bene nelle persone.

Indimenticabile resterà l'esempio di Fede, speranza e carità in coloro che sono stati toccati di persona.

Il funerale si svolgerà lunedì 27 dicembre alle ore 10 partendo dall'abitazione in via De Marchi n. 5 per la Chiesa Parrocchiale del Sacro Cuore di Crema Nuova; la tumulazione avverrà nel Cimitero di Passarera.

I familiari ringraziano quanti parteciperanno al loro dolore.

Una grande riconoscenza all'amico Vito per la costante presenza nell'aiuto pratico e per il conforto morale di sempre.

Si ringraziano per l'amorevole assistenza i dottori Marco Bacchetta, Pietro Cazaniga, Luca Grossi, l'infermiera Giulia Anzano, la fisioterapista Irene Barbaro e le signore Cristina, Nadia con Christian, Marina e Maria.

Crema, 27 dicembre 2021.