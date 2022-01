Cristianamente è mancata all'affetto dei suoi cari

Giulia Raglio

ved. Sordi

Ne danno il triste annuncio il figlio Gianpaolo con Nerina e familiari.

Il funerale avrà luogo in Soresina giovedì 30 dicembre alle ore 14,15 partendo con corteo in auto dall'abitazione di via Zambelli, 6 per la Parrocchiale di San Siro.

Un sentito ringraziamento al dott. Frignati e al Personale del Reparto Malattie Infettive e Hospice dell'Ospedale di Cremona per le cure prestate e alla dott.ssa Fornaciari per la disponibilità.

Soresina,

30 dicembre 2021.