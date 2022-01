È mancato all'affetto dei suoi cari

Amilcare Dall'Asta

(Stevio)

di anni 83

Ne danno il triste annuncio la moglie Aurelia, la figlia Edgarda con Walter, la nipote Barbara, il genero Achille, i nipoti Marco e Simone, i cognati Gianfranco e Teresina con le rispettive famiglie ed i parenti tutti.

I funerali si svolgeranno martedì 4 gennaio alle ore 10 partendo dalla camera mortuaria della Fondazione "G. Aragona" per la Chiesa di San Giovanni in Croce, indi si proseguirà per il Cimitero di Solarolo Rainerio.

Il corteo si svolgerà interamente in auto.

Si ringraziano anticipatamente quanti ne onoreranno la memoria.

Un particolare ringraziamento al dott. Brighenti del Reparto Oncologia, la dott.ssa Michela Papi e all'infermiera Grazia e a tutto il Personale del Reparto "Hospice" dell'Ospedale Maggiore di Cremona.

San Giovanni in Croce - Solarolo Rainerio,

3 gennaio 2022.