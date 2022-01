"Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano ma sono ovunque siamo noi."

(Sant'Agostino)

Serenamente è mancata all'affetto dei suoi cari

Maria Luigia Parati

ved. Milanesi

Ne danno il triste annuncio Davide con Sabrina, Gloria con Fabio insieme ai nipoti Michele, Alessandro, Vittoria, Riccardo con Veronica e Marianna con Andrea, i pronipoti, la sorella Ida e l'adorata Elena.

La cerimonia funebre si svolgerà lunedì 3 gennaio alle ore 14,30 nella Chiesa Parrocchiale di Castelleone; la tumulazione avverrà nel Cimitero di Izano.

La cara salma, proveniente dalla Sala del Commiato Gatti di Crema in via Libero Comune n. 44, giungerà in Chiesa alle ore 14 circa.

Non fiori ma opere di bene.

Si ringraziano anticipatamente quanti ne vorranno onorare la memoria.

Crema, 3 gennaio 2022.